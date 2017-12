¿Cómo se contamina el agua?

Contaminación del agua dulce

La contaminación ha llegado a convertirse en una de las situaciones agravantes de mayor impacto y recurrencia en el día a día del ser humano. Esto, fuera de estar en la conciencia pública para disminuir cada vez más su progresión y, después, paulatinamente su erradicación, es un problema que crece rápidamente, llegando a escalas elevadas. La educación y los medios para inculcar al ser humano parecen no tener efecto, ni siquiera, incluso, las penalidades que impone la ley. El agua, y más específicamente el agua dulce, está entre los medios y entornos físicos con mayor carácter perjudicial al respecto. Siendo así que, dado que sólo el 2% del agua en todo el mundo puede consumir la biología del ser humano, la destrucción, el desinterés y suciedad generada por desperdicios de la sociedad incurren en la degradación de ríos, lagos, estanques, pantanos, etc., que terminan en la consecuente eliminación del consumo de agua dulce.

Si bien se ve afectada por otros medios, el ser humano es el principal responsable de la contaminación de los entornos en los que circula el agua dulce.

Formas de contaminación más recurrente

Como ya antes se dijo, la especie humana, aunque siendo la principal amenaza, no es la única. La naturaleza también interviene en este proceso de contaminación, pero claro está, con un efecto de equilibrio ecológico.

Una tormenta, un ciclón, huracán, lluvias constantes y por consecuencia deslaves, contaminan el agua dulce, en tanto que también tiene un efecto “purificador” a largo plazo, dado que crean ecosistemas a partir de perjuicios de otros. Un lago puede verse perjudicado por esta situación en la medida que se estanquen y conglomeren los elementos antes mencionado que ha arrastrado consigo.

De mayor manera, el individuo actual, como un hecho que repercutió con mayor fuerza desde la revolución industrial y ha ido creciendo exponencialmente desde entonces, contribuye en grandes cantidades a la cuestión del cómo se contamina el agua dulce. Así, la mala formación que induce a personas a interrumpir de forma indiferente los medios de los que una u otra manera se ven beneficiados, intercede en favor de una continua contaminación inclinada a su propia destrucción. Esto, por ser el mayor problema del problema, por lo que empresas, instituciones, gobiernos, e incluso, fundaciones, tienen en su haber libre licencia para contaminar, dejando sus desechos en los diferentes acúmulos de agua dulce.

Contaminación del agua salada

La contaminación del agua salada es un hecho por desgracia, y esta es ocasionada por distintas cosas. A lo largo de este artículo podremos descubrir y explicar cómo se contamina el agua salada.

Contaminación química.

Actualmente en las empresas y la agricultura, suelen usarse disolventes, productos químicos e incluso plaguicidas que se van colando en la tierra por medio de las lluvias y riegos. Estos mismos productos llegan hasta las aguas subterráneas, para caer directamente en los ríos y terminar en el mar. Para abreviar, podemos deducir sobre cómo se contamina el agua salada es que la principal causa es gracias al hombre.

Los componentes de los que están elaborados esos productos químicos, hacen de la vida animal un caos, haciendo que los que logren sobrevivir, sean estériles o mueran más adelante al no poder consumir los alimentos que necesitan, debido a que están igualmente contaminados. De esta forma la contaminación sigue su camino, el cómo se contamina el agua salada siempre va de vuelta al mismo hombre, quien para no verse afectado debe analizar las aguas que va a consumir en busca de contaminación. En la actualidad se desconoce de cuánta agua contaminada hay debajo de tierra.

Contaminación por unión de aguas.

Todos sabemos que el hielo de los polos en nuestro planeta está conformado por agua dulce, sin embargo, el cambio climático hace que este se combine con el agua salada, por lo que esta va modificando sus genes. Esto lamentablemente, no solo hace que el mar aumente su nivel, sino que también les afecta a las especies que viven en el mar, haciéndolas cada vez más limitadas.

Otra forma en que las aguas se unen y son contaminadas es por medio de la subida del mar, así como las aguas residuales que se drenan en el agua dulce por medio de los desechos que existen de las zonas industriales y urbanas, que muchas veces desembocan en el mar.

Contaminación por petróleo

Esta pauta en la contaminación es de la más aparatosas y espeluznantes que hay. Si bien existen los dispositivos especializados para la limpieza de las aguas afectadas, no evita que este sea un medio por el cual nuestras aguas se van contaminando, ya que los componentes del petróleo destruyen la fauna y flora del ámbito marino directamente. No solo disminuye el oxígeno en el área afectadas, si no que también puede llegar a ser muy glutinoso siendo en muchas ocasiones imposible salvar la vida de un ser vivo.

Eliminar todas las partículas del pegajoso petróleo de las rocas o fondo marino, llega a veces a ser muy difícil, y normalmente después de desastres así, el lecho marino tarda años en recuperarse. Sin embargo, los sustratos pueden viajar por medio de los depósitos subterráneos llegando a otras áreas, contaminándolas.