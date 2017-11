Plantas briofitas, todo sobre ellas

Las briofitas son plantas terrestres que se caracterizan por no presentar el tejido vascular que permite, el transporte de agua, de minerales y nutrientes hacia el organismo. Las plantas briofitas se encuentran distribuidas desde las regiones tropicales hasta las zonas polares. Son realmente muy pocas las especies que pertenecen al agua; sin embargo, hay plantas exclusivas para el agua dulce.

Las plantas briofitas son capaces de colonizar los espacios que las traqueófitas no pueden. Las más comunes de esta especie son los musgos y las hepáticas, aunque los primeros son más conocidos. Se identifican por tener un tamaño pequeño y una altura mínima y pueden creer en lugares como las paredes, troncos y sitios donde haya mucha sombra.

Por no poseer tejidos vasculares en su estructura, estas plantas no tienen hojas, tallos o raíces propias. Tienen gran importancia para el ecosistema, sin embargo, económicamente no tienen ninguna importancia como otras plantas, debido a que no hay componentes a los cuales sacarles provecho. Aunque aún así algunas de ellas son usadas para la preparación de cierto combustibles.

Características de las plantas briofitas

Como hemos expuesto estas plantas son realmente pequeñas, y mayormente no supera los 20 cm de altura. Sin embargo, al igual que muchas especies se pueden encontrar en lugares con gran índice de humedad.

Las plantas briofitas poseen dos características principales:

Como lo hemos expuesto anteriormente estas plantas carecen de tejidos vasculares: xilema y floema. Por lo que, esto impide que en su estructuración posean algún tipo de hoja, tallo o raíces. Principalmente esto, es lo que hace que su altura sea muy mínima. Sus generaciones constantemente se alternan; el gametofito haploide es la mayor dominante mientras que el esporofito tiene gran reducción y es realmente dependiente de este. Esto no sucede en otro tipo de plantas donde el esporofito posee una pigmentación verde y es el mayor dominante. Si observamos realmente de cerca a las plantas briofitas se puede notar el gametofito.

Otras características: