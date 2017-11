Varias recetas de judías blancas

Algunas recetas de judías blancas

Hay momentos en que por las ocupaciones entre el trabajo y los quehaceres del hogar, a veces, no queda mucho tiempo para cocinar o no se tiene la energía para hacerlo. Es por esto que el día de hoy, te he traído un par de recetas de judías blancas que te sacarán de cualquier apuro y te dejaran satisfecho. Como lo son la tortilla de espinacas y judías blancas y el guiso de judías blancas con chorizo. Debo admitir que nunca se me habría ocurrido la combinación de esta receta pero gracias a una amiga que me ofreció para probarla, quede fascinada desde el primer momento. Por lo que no puedo no recomendarla.

Receta de tortilla de espinacas y judías blancas

Ingredientes:

8 huevos

1 diente de ajo

Pimienta

500 grs de espinacas congeladas,

¼ de cebolla

Sal

Aceite de oliva

300grs de judías blancas

Modo de preparación:

En una olla con agua y sal, se agregan las espinacas y se ponen a hervir. Se escurre y se apartan.

Se pica la cebolla junto con el ajo y se añaden a un sartén grande con un poco de aceite. Una vez que la cebolla se empiece a dorar, se agregan las espinacas cocidas y se sofríen.

Luego se añaden las judías blancas, se mezcla muy bien junto con las espinacas, se deja que se cocinen un poco y se le coloca la sal y pimienta.

Posteriormente se baten los huevos en un bol grande y se procede a juntar y revolver con las espinacas y las judías, se vuelca en el sartén y se procede a dejar cocinando con la llama baja. Y listo, se sirve en el plato.

Guiso de judías blancas con chorizo

Esta segunda receta es un poco más elaborada pero vale la pena hacer el esfuerzo. Siempre es importante invertir en ingredientes de calidad para sacarle el mejor provecho. Este guiso se debe preparar en una buena olla a fuego lento, sin prisas. Por lo que se recomienda hacerla un fin de semana o un día libre en casa que se encuentre relajado, para poder chequearla con calma. También se puede preparar un día antes y calentarlas al siguiente día, el sabor seguirá siendo espectacular.

Ingredientes:

500grs de judías blancas

2 tomates

3 diente de ajo

1 puerro (parte blanca)

2 hojas de laurel

Aceite de oliva

200grs de panceta

3 chorizos frescos

Sal al gusto

Modo de preparación:

1- Las judías blancas deben dejarse en remojo un día antes, por lo menos unas 10 o12 horas en agua a temperatura ambiente, con un puño de sal, que cubra las legumbres. Estos granos se pasan por agua para eliminar impurezas y, a su vez, se revisa a ver si hay alguna mala o muy dura.

2- Al lavar y pelar las verduras se colocan en una olla alta las judías blancas, los tomates sin piel, dos dientes de ajo, el puerro y media cebolla pelada.

3- Se llena de agua unos 3 o 4cm encima de las judías blancas y se le agregan algunas hojas de laurel.

4- Se pone a fuego alto hasta que hierva, posteriormente se le baja la llama, se le echa la sal y se deja cocinando por 1 hora.

5-Hay que estar pendiente de que no baje el nivel de agua de la olla y en caso de que se le forme espuma por la superficie de las verduras, se le retira.

6- Cuando falten 10 minutos para que esté listo, se pica la cebolla restante y el ajo fino, luego se sofríe en un sartén con un poco de aceite de oliva y un poquito de sal.

7- Una vez que la cebolla se empiece a dorar, se retira del fuego y se deja a temperatura ambiente.

8- Se añade una cucharada de pimentón y se va revolviendo con una cuchara de madera. Es importante seguir el movimiento para evitar que se queme el pimento.

9- Una vez que se haya cocinado por una hora, se retiran las verduras de la olla, se pican y se trituran con una batidora, agregándole un poco de agua de la olla. Posteriormente, se le añade a la olla el sofrito, los chorizos y la panceta bien picados.

10- Se cocina moviendo de un lado a otro para que se mezclen bien los ingredientes, luego se deja cocinando unos 40 o 45 minutos más a fuego lento. Una vez que falten 10 minutos, se prueban las judías blancas para ver si están en su punto y el caldo, por si le falta sal. Y listo para servir.