Economía social

El subsector de mercado , está integrado por empresas con una organización de forma democrática, en el cual distribuyen beneficios no vinculadas al capital que aporta el socio. Esta están formadas por cooperativas, cajas de ahorro, empresas mercantiles no financieras, mutuales de seguros y previsión social, sociedad laboral, entre otros.

El subsector de no mercado, está compuesta por instituciones privada sin fines lucrativos al ofrecimiento de servicios para los hogares, los cuales no son regidos por la administración pública y produce servicios no destinados a los aportes de los socios. Esta se estima que están integrados por asociaciones, fundaciones, entre otras.